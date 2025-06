Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Fahrzeugbatterien

Ludwigshafen - Mundenheim (ots)

Im Zeitraum Donnerstag, den 12.06.2025, 14:45 Uhr, bis zum Folgetag, 06:10 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von Fahrzeugbatterien in Ludwigshafen-Mundenheim. Hierbei wurden durch bislang unbekannte Täter insgesamt zwei Batterien an einem geparkten LKW entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1. Telefonnummer: 0621 963-24150 oder per E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

