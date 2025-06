POL-PPRP: Widerstand nach Gaststättenkontrolle - Korrekturmeldung

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag den 12.06.2025, gegen 18:15 Uhr, streiften sich in der Lindenstraße ein 22-jähriger Motorradfahrer und ein 28-jähriger Autofahrer im Begegnungsverkehr. Beide Beteiligte verletzten sich bei dem Unfall leicht. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro. Können Sie Hinweise zu dem Unfallhergang machen? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion ...

