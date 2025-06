Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto kollidiert beim Abbiegen mit Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag den 12.06.2025 kam es gegen 12:20 Uhr in der Mundenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 60-jährigen Autofahrerin und einem 56-jährigen Fahrradfahrer. Die Autofahrerin wollte nach rechts in die Rembrandtstraße abbiegen, als sie mit dem Fahrradfahrer kollidierte, der gerade die Straße auf dem Fahrradweg überqueren wollte. Der Mann verletzte sich leicht und die Beifahrertür des Autos wurde leicht beschädigt.

