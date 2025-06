Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen LKW und Motorradfahrer auf der B44

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag den 12.06.2025, gegen 17:45 Uhr, befuhren ein 61-jähriger LKW-Fahrer und ein 19-jähriger Motorradfahrer die B44 in Fahrtrichtung Mannheim. Als der LKW die Spur wechselte kollidierte er mit dem Motorrad und der Fahrer stürzte zu Boden. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und am LKW entstand kein Sachschaden. Die B44 war während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Mannheim voll und in Fahrtrichtung Ludwigshafen zeitweise einspurig gesperrt.

