Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher von Hausbewohnerin überrascht

Neuss (ots)

Am Dienstag (10.10.) haben bislang Unbekannte vergeblich versucht, in eine Wohnung in einem Haus in der Neusser Bleichgasse einzubrechen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hat eine Hausbewohnerin gegen 17.15 Uhr Geräusche und Stimmen an der Tür ihrer Wohnung wahrgenommen. Als sie nachsah, stand die Tür leicht offen und wies Hebelspuren auf. Die Frau konnte eine flüchtende Person wahrnehmen.

Der mutmaßliche Einbrecher wird als männlich und etwa 180 Zentimeter groß beschrieben, mit kurzem, dunklem Haar und südländischem Erscheinungsbild. Er soll dunkle Kleidung getragen haben. Eventuell war auch eine zweite Person an dem versuchten Einbruch beteiligt.

Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Wer Hinweise zum Geschehen sowie dem oder den Tätern geben kann, kann sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Auch, wenn der Einbruch in diesem Fall gescheitert ist, ruft die Polizei Hausbesitzer und Mieter auf, Wohnungen und Häuser gegen unbefugtes Eindringen zu sichern. Die Mehrzahl aller Einbrüche wird nicht von "Profis" verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Hebelwerkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen. Doch schon einfache Maßnahmen können helfen, einen Einbruch zu verhindern. Die Polizei informiert kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

