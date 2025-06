Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gänse mit Pfeilen beschossen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag den 13.06.2025 beschossen Unbekannte zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr in der Großwiesenstraße eine Gans und deren Küken mit Blasrohrpfeilen. Zwei Tiere wurden durch die Pfeile getroffen. Die Berufsfeuerwehr der Stadt Ludwigshafen konnte zwar das verletzte Jungtier einfangen und einer Tierärztin übergeben, das ebenfalls verletzte Muttertier entkam dem Rettungsversuch jedoch. Die medizinische Versorgung des Kükens verlief erfolgreich, sodass sich das Tier nun in einem örtlichen Tierheim von den Strapazen erholen kann.

Haben Sie etwas im Zusammenhang mit der Tat beobachtet? Hinweise bitte unter 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1.

