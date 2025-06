Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei ermittelt wegen Einbruchs und Einbruchsversuchen

Wegen Einbruchs und Einbruchsversuchen ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen Unbekannt. In der Nacht auf Dienstag machten sich Unbekannte in der Gorheimer Straße an einem Pkw vor einem Busunternehmen zu schaffen und versuchten anschließend, eine Türe zum danebenliegenden Unternehmensgebäude aufzuhebeln. In beiden Fällen scheiterten die Unbekannten. Nur kurz später in derselben Nacht dürfte sich der Einbruch in eine Pizzeria ebenfalls in der Gorheimer Allee ereignet haben, bei dem Unbekannte eine Glaseinfassung einschlugen und die Räumlichkeiten durchsuchten. Inwiefern die Täter bei ihrer Tat Beute gemacht haben, ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Sigmaringen prüft im Zuge der Ermittlungen mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten und hat erste Spuren gesichert. Nicht auszuschließen ist dabei auch, dass sich die Täter bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag an dem Einbruch in die Pizzeria versucht haben, hier jedoch noch mit ihrem Vorhaben scheiterten. Personen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Sigmaringendorf

Trunkenheit im Straßenverkehr

Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr musste in der Nacht auf Mittwoch ein 36-jähriger Autofahrer in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und sieht sich nun einer Strafanzeige gegenüber. Bei einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet pustete der Fahrzeuglenker knapp 1,1 Promille, woraufhin die kontrollierenden Polizisten die Fahrt des Alkoholisierten beendeten. Neben der Blutprobe musste er auch seinen Führerschein abgeben.

Meßkirch

Heizöltank bei Arbeiten mit Gabelstapler beschädigt - Feuerwehr und Mitarbeiter des Klärwerks im Einsatz

Feuerwehr und Mitarbeiter des Klärwerks waren am Montagnachmittag im Einsatz, nachdem ein Arbeiter auf einem Firmengelände im Albweg in Rohdorf mit seinem Gabelstapler versehentlich einen Heizöltank beschädigt hatte. Nach ersten Erkenntnissen dürften über 100 Liter Heizöl ausgetreten sein und flossen dabei teils auch in die Kanalisation. Das Öl wurde von den Wehrleuten sowie den Mitarbeitern des Klärwerks eingedämmt und gebunden.

Meßkirch

Verkehrskontrolle

Wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hat ein 29-Jähriger am Dienstagabend seinen Pkw gelenkt und ist in eine Polizeikontrolle geraten. Die Beamten überprüften die Verkehrstüchtigkeit des Mannes und stellten dabei Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung fest. Nachdem ein Drogenvortest den Verdacht erhärtet hatte und positiv auf Cannabis anschlug, musste der 29-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Probe bestätigen, kommen auf den Fahrzeuglenker weitere Konsequenzen zu. Seine Fahrt durfte er vorerst nicht mehr fortsetzen.

Mengen

Polizei ermittelt nach Überholmanöver wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen eine 21-Jährige, die am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr mit ihrem Audi auf der B 311 zwischen Rulfingen und Krauchenwies zu einem gefährlichen Überholmanöver angesetzt hat. Ohne die Strecke übersehen zu können, setzte die Fahrerin zum Überholen von zwei Lkw an. Als sich Gegenverkehr näherte, scherte die 21-Jährige knapp vor einem Lkw wieder ein, verlor die Kontrolle über ihren Wagen und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Auch der entgegenkommende VW-Fahrer leitete ein Ausweichmanöver ein, um eine Frontalkollision zu verhindern. Er kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Auf die 21 Jahre alte Fahrerin kommt nun eine Strafanzeige wegen des Verkehrsdelikts zu, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Mengen / Rulfingen

Blumen zum selbst pflücken - Unbekannte wollen Kasse aufbrechen

Mit erheblicher Gewalt haben Unbekannte zwischen dem 06.06. und dem 15.06. versucht, die Kassen an zwei Blumenfeldern aufzubrechen. Die Felder, an denen Blumen zum selbst Pflücken angeboten werden, befinden sich in Rulfingen an der B 311 im Bereich des Kreisverkehrs Zielfingerstraße und in der Beizkoferstraße zwischen Mengen und Hohentengen. In beiden Fällen scheiterten die Täter mit ihrem Vorhaben und mussten ohne Beute von Dannen ziehen. Der Polizeiposten Mengen hat die Ermittlungen zu den versuchten Diebstählen aufgenommen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Pfullendorf

Unfallflucht

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein Unbekannter am Dienstag bei einer Kollision mit einer Gartenmauer in der Straße "Buchenwasen" angerichtet und ist anschließend geflüchtet. Vermutlich beim Rangieren oder Wenden seines Fahrzeugs blieb der Unbekannte an einem Pfeiler an der Hofeinfahrt hängen. Um die Regulierung des Sachschadens kümmerte er sich nicht. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die den Unfall zwischen 7 Uhr und 15 Uhr womöglich beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Herbertingen

Geschwindigkeitsüberwachungen auf B 32

Insgesamt 65 Geschwindigkeitsverstöße haben Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen im Laufe des Dienstags bei Geschwindigkeitsüberwachungen auf der B 32 zwischen Herbertingen und Mengen geahndet. Während 49 Verkehrsteilnehmer bei erlaubten 100 km/h für Pkw und erlaubten 60 km/h für Lkw bis zu 20 km/h zu schnell unterwegs waren, überschritten 21 Fahrerinnen und Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit gleich um über 21 km/h. Höchster gemessener Wert waren 141 km/h. Die Betroffenen werden nun bei der Bußgeldstelle angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell