Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Pkw

Dillenburg (ots)

--

Wetzlar: Heute Morgen prallte auf dem Karl-Kellner-Ring ein Pkw mit einem Fußgänger zusammen. Der 82-jährige Fußgänger erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die 35-jährige Fahrerin eines Mercedes GLA, gegen 06.20 Uhr, auf dem Karl-Kellner-Ring von der Innenstadt kommend in Richtung Schützenstraße fuhr. In Höhe des Leitzplatzes prallte sie mit dem aus Wetzlar stammenden Fußgänger zusammen. Die Reanimationsversuche einer Rettungswagenbesatzung und eines Notarztes blieben erfolglos. Die ebenfalls in Wetzlar lebende Mercedesfahrerin erlitt einen Schock. Die Feuerwehr unterstützte bei der Absperrung und dem Ausleuchten der Unfallstelle. Zudem kam die Sichtschutzwand der Polizei zum Einsatz.

Auf Anordnung der Staatsanwalt Wetzlar ist ein Sachverständiger mit der Rekonstruktion des genauen Unfallgeschehens beauftragt. Der Unfallwagen wurde sichergestellt.

Während der Rettungs- und Sachverständigenarbeiten musste der Karl-Kellner-Ring in Richtung Schützenstraße bis ca. 09.30 Uhr voll gesperrt werden.

Die Polizei sucht Unfallzeugen und fragt:

- Wer hat den Zusammenprall des Mercedes mit dem Fußgänger heute Morgen beobachtet? - Wer kann sonst sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell