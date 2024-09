Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Zwei Einbrüche in Firmengebäude

Landkreis Lörrach (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Freitag, 13.09.2024, auf Samstag, 14.09.2024, in Geschäftsräume zweier Betriebe in der Reutackerstraße in Eimeldingen ein.

Im ersten Fall wurde zwischen 20:00 Uhr und 9:30 Uhr des Folgetages durch bislang unbekannte Täterschaft die Fensterscheibe eines Gewerbebetriebes eingeschlagen und die Räumlichkeiten anschließend durchsucht.

Wenige hundert Meter enfernt, wurde in der gleichen Straße ebenfalls in der Nacht auf Samstag vermutlich in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 6:20 Uhr in ein weiteres Unternehmen eingebrochen. Dabei wurde ein Fenster mit Hilfe eines eines unbekannten Gegenstandes gewaltsam aufgehebelt. Die Täterschaft durchsuchte auch in diesem Fall das Gebäude nach Diebesgut.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde in beiden Objekten Bargeld entwendet. Die genaue Höhe des Bargeld-Betrages ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen des Polizeireviers Weil am Rhein.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell