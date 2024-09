POL-FR: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang - Pkw kommt von Straße ab und kollidiert mit mehreren Bäumen - Fahrzeugführer und Beifahrer versterben an der Unfallstelle

Freiburg (ots) - Am Sonntagmittag, 15.09.2024, gegen 15:15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Stettiner Straße in Weil am Rhein zu einem Wohnungsbrand. Der 27-jährige Bewohner verstarb. Aus bislang unbekannter Ursache war in der Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Rauchmelder und Brandgeruch hatten die Bewohner alarmiert. Die angerückte Feuerwehr räumte das ...

