Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Kreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Kißlegg

Fahrstreifenwechsel auf Autobahn führt zu Verkehrsunfall

Am Mittwochmorgen kam es kurz nach 07.00 Uhr auf der Autobahn A96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Kißlegg in Fahrtrichtung Memmingen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 48-jährige Pkw-Lenkerin wechselte mit ihrem silberfarbenen VW Golf vom rechten auf den linken Fahrstreifen um einen vor ihr fahrenden Lastwagen zu überholen. Der bereits auf dem linken Fahrstreifen fahrende Lenker eines schwarzen Renault Espace bremste daraufhin stark ab und wich nach links aus, wo er mit der Mittelleitplanke kollidierte. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000.- Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Verkehrspolizei Kißlegg bittet Zeugen des Unfalls, sich unter 07563/90990 bei der Verkehrsdienstaußenstelle in Kißlegg zu melden.

Leutkirch

Auto beim Parken angefahren und geflüchtet

In Leutkirch fuhr am gestrigen Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Isnyer Straße ein noch unbekannter Pkw-Lenker gegen einen geparkten weißen Seat Alhambra. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kollidierte das Verursacherfahrzeug mit der hinteren linken Seite des Seat. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Fahrzeuglenker anschließend in einem silbernen oder grauen Pkw von der Unfallstelle. Am geparkten Seat entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 1500.- Euro. Personen die den Unfall beobachtet haben, oder Angaben zum Verursacher oder dessen Fahrzeug machen können, melden sich bitte beim Polizeirevier Leutkirch, Tel.: 07561/84880.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell