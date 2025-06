Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mehrere Verletzte bei Brand

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)

Mehrere Personen sind beim Brand eines Carports und einer Garage am heutigen Donnerstag gegen 00.30 Uhr in der Katharinenstraße leicht verletzt worden. Das Feuer brach in dem Carport aus und griff in der Folge auf eine daneben befindliche Garage über. Auch die Fassade eines Wohnhauses auf demselben Grundstück wurde durch die Flammen erheblich in Mitleidenschaft gezogen, sodass ein Teil des Hauses derzeit unbewohnbar ist. Die Verletzten, allesamt Bewohner des Wohnhauses, erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden zum großen Teil vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Zwei Personen wurden mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand rasch. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 300.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache, die die Kriminalpolizei führt, dauern derzeit an. Die Beamten schließen Brandstiftung nicht aus.

