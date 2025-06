Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Hochwertige Fahrräder in Hoffnungsthal gestohlen

Rösrath (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag (10.06.) in Rösrath drei hochwertige Fahrräder gestohlen. Eines der Fahrräder haben die Täter auf ihrer Flucht zurückgelassen. Der Wert der anderen beiden gestohlenen Fahrräder liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Gegen 02:20 Uhr wurde ein Zeuge in der Straße Hausacker im Stadtteil Hoffnungsthal durch ein verdächtiges Geräusch geweckt. Vom Fenster aus konnte er mehrere Personen auf der Straße mit Fahrrädern sehen. Als er hinunter auf die Straße ging, flüchtete die Gruppe. Dabei warf sie eines der erbeuteten Fahrräder, ein Pedelec, in ein Gebüsch. Danach flüchtete die Gruppe in Richtung Bergische Landstraße.

Als die herbeigerufene Polizei eintraf, fand sie auf der Terrasse des Hauses, auf der sich mehrere Fahrradständer befinden, ein durchtrenntes Fahrradschloss vor. Zwei hochwertige Fahrräder, ein Mountainbike in den Farben violett-grün und ein grünes Rennrad, waren entwendet worden.

Die beiden gestohlenen Fahrräder haben einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und schrieb die beiden gestohlenen Fahrräder zur Fahndung aus. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg zu wenden. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell