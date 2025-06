Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Sitze und Radioeinheit aus BMW entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Zwischen Sonntag (08.06.), 21:00 Uhr, und Montag (09.06.), 10:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die rechte hintere Seitenscheibe eines braunen Pkw der Marke BMW ein. Aus dem Innenraum wurden sowohl sämtliche Sitze als auch die Radioeinheit ausgebaut und entwendet.

Der Gesamtwert wird aktuell auf einen unteren bis mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Der Besitzer hatte sein Fahrzeug am Sonntagabend am rechten Fahrbahnrand der Overather Straße abgestellt. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach zu wenden. (ch)

