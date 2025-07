Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt Heilbronn: Korrektur einer Pressemitteilung vom 23.07.2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6082680)

Heilbronn (ots)

Aufgrund eines Büroversehens wurde das Alter des benannten Opfers falsch angegeben. Bei dem Angegriffenen handelte es sich nicht um einen 27-Jährigen, sondern um einen 17 Jahre alten Jugendlichen. Wir bitten darum, diesen Fehler zu entschuldigen.

Heilbronn: Zeugen nach Raub auf der Allee gesucht

Auf der Heilbronner Allee wurde am Dienstagnachmittag ein 17-Jähriger ausgeraubt. Der Jugendliche lief gegen 15 Uhr von der Allee über die Fußgängerzone am Theater vorbei in Richtung der Kaiserstraße. Auf Höhe des Heilbronner Theaters wurde er plötzlich von hinten gestoßen, sodass er zu Boden ging. Ein mutmaßlich Unbekannter beugte sich daraufhin über den Gestoßenen, zog ihn hoch, drückte ihn gegen eine Betonsäule und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Sodann kamen zwei weitere Jugendliche hinzu, die den Mann nach Wertgegenständen durchsuchten. Die Unbekannten entwendeten den Geldbeutel, Handy und Kopfhörer des 17-Jährigen. Zudem sollen zwei weitere, nicht direkt an dem Raub beteiligte Personen, mit ihren Körpern die Situation von den Blicken Unbeteiligter abgeschirmt haben. Nach einem weiteren Tritt nach dem Opfer flüchteten die fünf Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn, Haus des Jugendrechts, übernommen. Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben oder Angaben zu den fünf Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

