POL-KS: Drei Verletzte bei Unfall: Fußgänger wird von schleuderndem Auto erfasst; Zeugen gesucht

Am gestrigen Donnerstagabend kam es in der Holländischen Straße in Kassel zu einem schweren Unfall, bei dem ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und einen Zaun durchbrach. Das schleudernde Fahrzeug erfasste anschließend einen Fußgänger, bevor es an einer Laterne zum Stehen kam. Der 43-jährige Autofahrer und der 47 Jahre alte Fußgänger wurden erheblich verletzt. Die schweren Verletzungen der beiden Männer aus Kassel sollen nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht lebensgefährlich sein. Darüber hinaus erlitt die im Pkw sitzende 13-jährige Tochter des 43-Jährigen leichte Verletzungen, weshalb Rettungskräfte sie ebenfalls in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können und der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte sich der schwere Unfall in Höhe der Niedervellmarer Straße gegen 19 Uhr ereignet. Den ersten Ermittlungen zufolge war der 43-Jährige mit seinem VW stadteinwärts auf der Holländischen Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam, über die Straßenbahnschienen sowie die stadtauswärts führenden Fahrstreifen fuhr und gegen einen Betonsockel neben der Straße prallte. Anschließend durchbrach das schleudernde Auto einen Stahlzaun und erfasste auf dem dortigen Parkplatz offenbar mit großer Wucht den Fußgänger, bevor es gegen die Laterne prallte und zum Stehen kam. Ob der Fahrer möglicherweise aufgrund eines medizinischen Notfalls oder aus anderen Gründen die Kontrolle über den Pkw verlor, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An dem VW entstand Totalschaden in Höhe von 6.000 Euro. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Mit weiteren 3.000 Euro schlagen die Schäden an dem Betonsockel und dem Zaun zu Buche.

