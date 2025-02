Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl eines Geldbeutels 10.02.2025, 11:45 Uhr

Speyer (ots)

Am Montagmorgen besuchte eine 75-jährige Frau aus Dudenhofen einen Supermarkt in der Auestraße in Speyer. Während des Einkaufes wurde ihr Geldbeutel entwendet, welcher sich in ihrer Handtasche befand. Diese Tasche trug die Frau nicht bei sich, sondern ließ sie zwischenzeitlich unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen.

So schützen Sie sich im Supermarkt vor Taschendieben - Taschen und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt lassen. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Debitkarten wie nötig zum Einkaufen mit.

