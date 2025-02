Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden 10.02.2025, 12:26 Uhr

Römerberg (ots)

Am Montagmittag ereignete sich in der Berghäußer Straße in Römerberg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 17-Jährige aus Römerberg verursachte auf feuchter Fahrbahn mit ihrem Leichtkraftrad einen Auffahrunfall. Aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand fuhr sie auf das Heck eines PKW auf, der gerade verkehrsbedingt abgebremst worden war. Durch die Kollision wurde die 17-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in niedriger, vierstelliger Gesamthöhe.

