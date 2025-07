Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Kupferdiebstahl, Unfall mit Pedelec

Hohenlohekreis (ots)

Ingelfingen: Diebstahl von Kupfer auf Baustelle - Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Dachrinnen (circa 30 Meter) von einer Baustelle in der Schloßstraße in Ingelfingen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Ein Anwohner gab an, gegen Mitternacht Fahrzeuggeräusche wahrgenommen zu haben. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise entgegen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8294 zu melden.

Niedernhall: Pedelec-Fahrer nach Sturz verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 15-jähriger Pedelec-Fahrer am Dienstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, in Niedernhall zu. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Jugendliche mit seinem Zweirad entgegen der Fahrtrichtung, von der Kocherbrücke kommend, auf der Hauptstraße unterwegs. Eine 25-jährige BMW-Fahrerin befuhr die Keltergasse und beabsichtigte nach links in die Hauptstraße einzubiegen. Hierbei übersah die Pkw-Lenkerin offenbar den Jungen auf seinem Pedelec und kollidierte mit diesem, wodurch dieser sich leicht verletzte. Am BMW entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 2.000 Euro.

