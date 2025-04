FW-HB: Schiff kollidiert mit Brücke

Bremen (ots) - In Gröpelingen kam es am Dienstagmittag, den 22.04.2025, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Bei dem Feuer in der Rostocker Straße erlitt eine Person eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Mit zahlreichen Atemschutztrupps bekämpfte die Feuerwehr erfolgreich die Flammen. Gegen 12:30 Uhr ging der Notruf in der ...

