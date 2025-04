POL-HB: Nr.: 0280--Ausflugsdampfer stößt gegen Brücke

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt und Altstadt Zeit: 26.04.25, 16 Uhr bis 16.20 Uhr Die Polizei Bremen sucht nach zwei Raubtaten am Samstagnachmittag in Bremen-Mitte Zeugen der Vorfälle. Es wurde Goldschmuck entwendet. Gegen 16 Uhr traten zwei Angreifer am Herdentorsteinweg einem 23-Jährigen von hinten in die Beine, packten ihn an die Schulter und entrissen ihm dabei eine Goldkette vom Hals. ...

mehr