POL-HB: Nr.: 0279--Zeugenaufruf nach Straßenraub

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt und Altstadt Zeit: 26.04.25, 16 Uhr bis 16.20 Uhr

Die Polizei Bremen sucht nach zwei Raubtaten am Samstagnachmittag in Bremen-Mitte Zeugen der Vorfälle. Es wurde Goldschmuck entwendet.

Gegen 16 Uhr traten zwei Angreifer am Herdentorsteinweg einem 23-Jährigen von hinten in die Beine, packten ihn an die Schulter und entrissen ihm dabei eine Goldkette vom Hals. Anschließend flüchtete das Duo unerkannt mit zwei goldenen Kreuzanhängern in Richtung Philosophenweg. Die Kette ließen sie zurück. Die Täter sollen Spanisch mit marokkanischem Akzent gesprochen haben. Einer wurde mit kurzen, lockigen Haaren beschrieben. Er hatte eine schwarze Jacke an und trug eine dunkle Umhängetasche mit heller Prada-Aufschrift bei sich. Sein Mittäter hatte dunkle, nach hinten gegelte Haare und trug eine Jacke mit einem roten Dreieck als Aufdruck.

Nur wenige Minuten später wurde ein 25-Jähriger in der Altstadt überfallen, als er gerade an einem Imbiss an der Balgebrückstraße Essen bestellte. Ein Fremder legte zunächst seinen Arm um die Schulter des 25-Jährigen und die Hand auf seine Brust. Im weiteren Verlauf riss er ihm die Goldkette vom Hals, die er über der Kleidung trug. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Komplizen in Richtung Schnoor. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um dieselben Räuber handelt, da die Täterbeschreibungen mit der vorherigen Tat übereinstimmen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Wer Hinweise auf die beiden Räuber oder die Taten geben kann, meldet sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Die Polizei rät: Achten Sie stets auf Ihre Wertsachen! Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. Mehr Präventionstipps unter www.Polizei.Bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell