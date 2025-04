Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0276--Gegendemo an AfD-Parteistand in Bremer Neustadt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, Delmestraße Zeit: 25.04.25, 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr

An einem AfD-Infostand kam es am Freitag in der Bremer Neustadt zu einer unangemeldeten Gegendemonstration von in der Spitze bis zu 220 Teilnehmenden. Die Polizei begleitete die Veranstaltungen.

Die AfD hatte am Freitagmorgen einen Infostand an der Delmestraße aufgebaut. Wenig später kam es vor dem Stand zu einer Gegendemo. Mitarbeiter des Standes wurden dabei beleidigt und der Betrieb durch laute Musik gestört. Eine Person entriss einem Gegendemonstranten eine mitgeführte Fahne. Der Mann konnte durch Polizisten gestellt werden. Im weiteren Verlauf verfügte die Polizei Auflagen und forderte die Teilnehmenden der nicht angemeldeten Demo mit Lautsprecherdurchsagen dazu auf, einen zugewiesenen Versammlungsort einzunehmen. Der Anweisung kamen sie erst nach mehrfacher Aufforderung nach. Im Weiteren vermummten sich einzelne Gegendemonstranten. Anschließende polizeiliche Anweisungen, die Vermummung abzulegen, wurden missachtet. Die Verstöße wurden dokumentiert und Strafanzeigen nach dem Versammlungsgesetz gefertigt. Zudem wurden Platzverweise erteilt. Nach einer Beleidigung von Gegendemonstranten gegen Einsatzkräfte wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Die Gegendemo löste sich mit Abbau des Infostandes am Nachmittag auf.

Die Pappelstraße und Zufahrtswege mussten für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Dabei kam auch es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell