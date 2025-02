Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Jahresrückblick 2024 der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Für die Freiwillige Feuerwehr Hünxe begann das einsatzreiche Jahr 2024 bereits um 01:33 Uhr mit der ersten Alarmierung. Auf dem Marktplatz in Hünxe brannten Reste von Feuerwerkskörpern unter einer Parkbank, die von den Einsatzkräften der Einheit Hünxe schnell gelöscht werden konnten. Danach konnten alle in ihre Standorte zurückkehren und den Jahreswechsel ruhig ausklingen lassen.

Insgesamt wurden die Kameradinnen und Kameraden der vier Einsatzeinheiten aus Hünxe, Bruckhausen, Bucholtwelmen und Drevenack im vergangenen Jahr zu 159 Einsätzen (Vorjahr: 135 Einsätze) im Gemeindegebiet alarmiert. 98 Einsätze fielen in die Kategorie Technische Hilfeleistung, 46 Mal rückten die Einsatzkräfte zu Bränden aus, 12 Mal wurden ABC-Gefahren beseitigt und drei sonstige Einsätze. Insgesamt waren die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe 214.726 Minuten (Vorjahr: 132.618) im Einsatz - das sind 3.578 Stunden oder mehr als 149 Tage im Dienste der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Der kürzeste Einsatz mit ca. 7 Minuten war ein gemeldeter Vegetationsbrand, bei dem die Einsatzkräfte noch vor dem Ausrücken den Einsatzabbruch durch die Kreisleitstelle Wesel erhielten. Mit einer Einsatzdauer von über 21 Stunden beschäftigte der Hallenbrand in Drevenack am 17. Oktober 2024 die Einsatzkräfte überdurchschnittlich lange.

Die Freiwillige Feuerwehr Hünxe zählte am 31. Dezember 2024 insgesamt 209 Mitglieder, davon 20 weiblich. Die Kameradinnen und Kameraden verteilen sich dabei auf die vier Einsatzeinheiten aus Hünxe (49, Vorjahr: 48), Bruckhausen (31, Vorjahr: 29), Bucholtwelmen (14, Vorjahr: 15) und Drevenack (41, Vorjahr: 39) sowie die Jugendfeuerwehr (41, Vorjahr: 36), die Unterstützungseinheit (4, Vorjahr: 3) und die Ehrenabteilung (29, Vorjahr: 30).

Auch personell gab es eine Veränderung: Anfang Juni wechselte die Leitung der Einheit Bucholtwelmen. Der bisherige Einheitsführer Friedrich Kortschakowski wurde auf eigenen Wunsch zum stellvertretenden Einheitsführer bestellt. Er wird dieses Amt aus Altersgründen nur noch drei statt sechs Jahre ausüben. Sein bisheriger Stellvertreter, Gerd Remberg, rückt in das Amt des Einheitsführers auf. Er ist tief in der Einheit verwurzelt und bringt viel Erfahrung für diese verantwortungsvolle Aufgabe mit.

Auch im vergangenen Jahr nahmen die aktiven Kameradinnen und Kameraden an zahlreichen Lehrgängen und Seminaren teil. Insgesamt wurden 21 Einsatzkräfte auf Gemeindeebene ausgebildet. 23 Feuerwehrleute besuchten Lehrgänge auf Kreisebene, sechs weitere bildeten sich erfolgreich am Institut der Feuerwehr NRW in Münster weiter. Hinzu kommen 24 Seminare, unter anderem des Verbandes der Feuerwehren in NRW, sowie 21 Fortbildungsveranstaltungen der Jugendfeuerwehr.

Für ihr 10-jähriges Dienstjubiläum wurden Maximilian Nozinski, Sascha Dissel, Niklas Hillebrand und Patrick Thörner durch die Leitung der Feuerwehr geehrt. Stefan Kempmann, Jörn Ruppert und Carsten Gangelhoff sind bereits seit 25 Jahren Mitglied der Feuerwehr und erhielten dafür die silberne Ehrennadel des Landes Nordrhein-Westfalen und eine Urkunde. 40-jähriges Dienstjubiläum feierten Bernd Stevens, Andre Rühl und Ralf Benninghoff und erhielten das Ehrenzeichen in Silber. Friedhelm Flores und Günter Scheithauer können sogar auf beachtliche 60 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken. Auch sie erhielten jeweils eine Urkunde des Verbandes der Feuerwehren in NRW und das Ehrenzeichen in Gold.

Insgesamt sprachen der Leiter der Feuerwehr Stephan Hinz-Sobottka und sein Stellvertreter Jens Förster im vergangenen Jahr 40 Beförderungen aus:

Feuerwehrmann-Anwärter: Nikolai Beckmann, Paul Bonk, Tobias Löffler, Mario Neukirch, Erik Schulze Hockenbeck, Björn Steven und Sebastian Völlmar.

Feuerwehrfrau/-mann: Christiane Dietsch, Carolin Förster, Paul Bonk, Jochen Dietsch, Nino Hellwig, Felix Klein-Bösing, Mario Neukirch, Michael Nierkamp, David Przywara, Erik Schulze Hockenbeck und Timm Skonecka.

Oberfeuerwehrfrau/-mann: Sabrina Nozinski, Marko Marcel Anclin, Jens Fischer, Moritz Lutkat und Hannes Scherf.

Unterbrandmeister: Tobias Laakmann, Oliver Remberg, Leon Schreiber, Jonas Stratenwerth und Kristian Weber-Friske.

Brandmeister: Carsten Gangelhoff, Tony Klebert, Kenny Klebert und Marcel Wachner.

Oberbrandmeister/-in: Annemarie Völksen, Jan-Niklas Ipta, Björn Nolte, Moritz Salomon und Mark Sondermann.

Hauptbrandmeister: Philipp Fuchs und Gerd Remberg.

Brandinspektor: Moritz Salomon.

Wir danken allen Mitgliedern der Einsatzeinheiten, der Unterstützungseinheit, der Ehrenabteilung sowie den Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr für die ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der Bevölkerung. Ebenso bedanken wir uns bei allen fördernden Mitgliedern und Unterstützern der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe sowie bei Rat und Verwaltung für die stets professionelle und gute Zusammenarbeit. Auf ein erfolgreiches Jahr 2025.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell