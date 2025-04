POL-HB: Nr.: 0275--Autoaufbrecher gestellt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Neu Schwachausen, Crüsemannallee/ Emmastraße Zeit: 24.04.2025, 23:05 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht einen 40 Jahre alten Mann in Schwachhausen. Er ist verdächtig, mehrere Autoscheiben eingeschlagen zu haben und unter anderem Bargeld entwendet zu haben. Gegen 23:05 Uhr wurden die Polizisten in die Crüsemannallee gerufen, da Anwohner dort Lautes Klirren vernommen und eine verdächtige Person gesehen hatten. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte den 40 Jahre alten Mann direkt an einem beschädigten Auto. Sie nahmen ihn zunächst mit auf die Wache und fertigten eine Strafanzeige. In der Crüsemannallee und der Emmastraße wurden in der Nacht insgesamt drei Autos festgestellt, bei denen die Scheiben eingeschlagen worden waren.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann noch für weitere, gleichgelagerte Taten am Vortag in Frage kommen könnte. Er soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

