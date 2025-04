Feuerwehr Bremen

FW-HB: Neue Jugendfeuerwehr in Bremen-Borgfeld

Bremen (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr (FF) Bremen-Borgfeld gründet aktuell eine Jugendfeuerwehr, also die 14. Jugendfeuerwehr in der Stadt Bremen. Neun Kinder und Jugendliche treffen sich seit einigen Monaten bereits alle zwei Wochen an dem Feuerwehrhaus. Die offizielle Gründungsfeier steigt am Sonntag, 22. Juni 2025, ab 11 Uhr auf der Wiese neben dem Standort der FF Borgfeld am Hamfhofsweg.

"Vor der ehrenamtlichen Arbeit in den Freiwilligen Feuerwehren habe ich ohnehin schon einen riesigen Respekt. Neben der Sicherstellung der Einsatzbereitschaft dann noch zusätzlich aktive Jugendarbeit zu betreiben, finde ich großartig", betont Philipp Heßemer, Leiter der Feuerwehr. "Ich freue mich sehr, dass sich die FF Borgfeld zu diesem besonderen Engagement entschieden hat."

Sechs Betreuende unterstützen die frisch beauftragten ersten Borgfelder Jugendfeuerwehrwarte Jannik Theuerholz und Christopher Borkenhagen. "Für uns alle ist das ja etwas Neues", erklärt Janniks Vater Markus Theuerholz, der als Borgfelder Wehrführer den Stein zur Gründung der Jugendfeuerwehr ins Rollen gebracht hat. "Doch wir haben uns ganz bewusst entschieden, uns mit unserer FF auch in die Jugendarbeit einzubringen. Und ich bin begeistert, wie das in unserer Einheit, aber auch in unserem Umfeld angenommen wird."

Mit Unterstützung der Feuerwehr Bremen, aber auch mit viel eigenem Engagement haben die Kameradinnen und Kameraden in den letzten Jahren das Feuerwehrhaus am Hamfhofsweg im Innenbereich weiter ausgebaut und ausgestattet. Sodass hier nun einerseits gute Feuerwehrarbeit geleistet werden kann, als auch Raum für administrative Tätigkeiten und vor allem für Begegnungen und Austausch geschaffen wurden. Eine gute Grundlage für den Aufbau einer Jugendfeuerwehr.

Sie ist die 14. Jugendfeuerwehr in der Stadt Bremen. Im Land Bremen (gemeinsam mit Bremerhaven) gibt es dann insgesamt 17 Jugendfeuerwehren und zwei Kinderfeuerwehren.

Landesjugendfeuerwehrwart Cem Erdogdu: "Jugendfeuerwehren sind ein echtes Erfolgsmodell, wenn es darum geht, junge Menschen für die Freiwilligen Feuerwehren zu begeistern. Aber sie sind auch viel mehr als das. Es werden Werte wie Kameradschaft, Hilfsbereitschaft, gegenseitiger Respekt und Vielfalt vermittelt. Diese sind gerade heute wichtiger denn je. Sie früh zu vermitteln, stärkt nicht nur die Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch das Fundament für ein starkes Ehrenamt."

"Ich möchte gerne lernen, Menschen zu helfen. Das finde ich cool an der Jugendfeuerwehr", freut sich der 11-jährige Carlos Mendez. Er ist auch direkt zum ersten Jugendsprecher der frisch gegründeten Gruppe gewählt worden.

Die aktuell neun Gruppenmitglieder und das Betreuungsteam würden sich durchaus noch über ein paar weitere Jugendfeuerwehr-Mitglieder freuen. Interessierte können sich nach wie vor per E-Mail an jf.borgfeld@gmail.com an das Team der Borgfelder Feuerwehr wenden.

SAVE THE DATE: Sonntag, 22. Juni 2025, von ca. 11 Uhr bis 14 Uhr, direkt am Borgfelder Feuerwehrhaus, offizielle Gründungsfeier mit Mitmach-Aktionen für Jung und Alt. Als Gäste für den offiziellen Part werden unter anderem Innensenator Ulrich Mäurer und Bremens Feuerwehrchef Philipp Heßemer erwartet.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell