FW-HB: Person nach Sturz von der Stephaniebrücke gerettet

Bremen (ots) - Lodernde Flammen und eine starke Rauchentwicklung empfingen Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen beim Brand eines Reihenhauses in der Hohensalzastraße am Donnerstagvormittag, den 20.03.2025. Der Brand zerstörte Wohnbereiche in den Obergeschossen und Teile des Daches. Eine Person verletzte sich beim Sprung von einem Balkon und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Hinweis an die Presse: Entgegen erster Erkenntnisse handelte es sich letztlich nur um ...

mehr