Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer wütet in Reihenhaus

Bremen (ots)

Lodernde Flammen und eine starke Rauchentwicklung empfingen Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen beim Brand eines Reihenhauses in der Hohensalzastraße am Donnerstagvormittag, den 20.03.2025. Der Brand zerstörte Wohnbereiche in den Obergeschossen und Teile des Daches. Eine Person verletzte sich beim Sprung von einem Balkon und musste in ein Krankenhaus transportiert werden.

Hinweis an die Presse: Entgegen erster Erkenntnisse handelte es sich letztlich nur um eine verletzte Person. Insgesamt waren drei Personen vom Rettungsdienst gesichtet worden.

Gegen 9:25 Uhr rückten die ersten Einsatzkräfte zu dem gemeldeten Brand aus. Noch während sie sich auf der Anfahrt befanden, bestätigte die Polizei bereits die Meldung. Vor Ort brannte es in einem mehrgeschossigen Reihenhaus. Unmittelbar nach dem Eintreffen der Feuerwehr gingen Atemschutztrupps in das Gebäude vor. Parallel wurde eine Drehleiter für Löschmaßnahmen von außen in Stellung gebracht. Das Feuer griff währenddessen noch auf Teile des Daches über.

"Feuer unter Kontrolle" meldete der Einsatzleiter gegen 10:45 Uhr. In der Folge führten die Kräfte gezielte Nachlöscharbeiten durch. Die Brandbekämpfung, Logistik- und Hygienemaßnahmen sowie Aufräumarbeiten zogen sich bis zirka 13:30 Uhr hin.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 5, der Freiwillige Feuerwehr Bremen-Burgdamm, Sonder- und Führungsfunktionen der Berufsfeuerwehr sowie Kräfte des Stadtbremischen Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell