FW-HB: Feuer wütet in Wohnhaus-Rohbau

Bremen-Horn-Lehe (ots)

Ein Brand hat ein in Bau befindliches Wohnhaus in der Straße Am Lehester Deich in der Nacht zu Mittwoch, 05.03.2025, stark beschädigt. Bei dem Feuerwehreinsatz wurde ein Feuerwehrmann verletzt.

Gegen 3:15 Uhr lief die Feuermeldung in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle auf. Zunächst fuhren Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 2 und 7 die Einsatzstelle an. Als sie vor Ort eintrafen, loderten bereits heftige Flammen an der Fassade des Rohbaus, das Feuer lief ins Dach über. Sofort forderten die Kräfte Verstärkung an.

Umgehend nahmen Atemschutztrupps die Löschmaßnahmen auf. Sie mussten im Einsatzverlauf auch Zwischendecken aufnehmen, um den Brand zu bekämpfen. Insgesamt kamen so fünf Atemschutztrupps zum Einsatz. Gegen 5:15 Uhr meldete der Einsatzleiter letztlich "Feuer aus".

Während des Einsatzes erlitt ein Berufsfeuerwehrmann eine Fußverletzung und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Im Einsatz waren neben den Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 2 und 7 auch die Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Borgfeld und -Lehesterdeich, Kräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes sowie weitere Sonderfunktionen und Führungskräfte der Feuerwehr.

