FW-HB: Löschmaßnahmen nach erfolgreichen Bombensprengungen

Bremen (ots) - Was zunächst als Dachstuhlbrand an einem Mehrfamilienhaus gemeldet war, entpuppte sich am Dienstagvormittag, 11.02.2025, glücklicherweise nur als Brand in der Wohnung. Dennoch richtete das Feuer in der Hohentorstraße einen erheblichen Schaden an. Eine Person wurde aus dem Gebäude gerettet und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Als die Notrufe um kurz nach 10:30 Uhr in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ...

