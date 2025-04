Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer wütet in Mehrfamilienhaus, eine Person verletzt

Bremen (ots)

In Gröpelingen kam es am Dienstagmittag, den 22.04.2025, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Bei dem Feuer in der Rostocker Straße erlitt eine Person eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Mit zahlreichen Atemschutztrupps bekämpfte die Feuerwehr erfolgreich die Flammen.

Gegen 12:30 Uhr ging der Notruf in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Gemeldet wurden Flammen aus einem großen Wohnhaus. Als die ersten alarmierten Kräfte vor Ort bestätigten sie direkt, dass Flammen aus einer Erdgeschoss-Wohnung schlagen würden. Unmittelbar ging ein Trupp zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ins Gebäude vor, zwei weitere Trupps dämmten den Brand zunächst von außen ein. Das Feuer konzentrierte sich weitestgehend auf eine Wohnung.

Im Einsatzverlauf gingen einige Kräfte mit Atemschutz für Löscharbeiten und zur Kontrolle aller Wohneinheiten ins Gebäude vor. Es schlossen sich umfangreiche Be- und Entlüftungsmaßnahmen. Gegen 14:20 Uhr meldete der Einsatzleiter nach einer abschließenden Kontrolle mittels Wärmebildkamera "Feuer aus". Für die Feuerwehr setzte sich der Einsatz noch einige Zeit mit logistischen Aufgaben und der Einsatzhygiene fort.

Vor Ort im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswache 5 und der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Burgdamm, des Rettungsdienstes sowie Führungsdienste und weitere Sonderfahrzeuge der Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell