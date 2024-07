Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Fahrzeugscheiben eingeschlagen

Jena (ots)

Zwei Diebstahlshandlungen mit ähnlichem modus operandi, jeweils wurden die Seitenscheiben eingeschlagen, ereigneten sich am Donnerstag. Aus dem Pkw Nissan einer 71-Jährigen entwendeten Unbekannte eine Tasche samt Mobiltelefon als Inhalt. Das Fahrzeug stand auf dem Schotterparkplatz in der Nähe des Südbades. Als die Frau vom Schwimmen gegen 12:15 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie den Umstand fest. Auch der Pkw VW eines 49-Jährigen wurde auf diese Weise angegriffen. Das Fahrzeug war auf der Alfred-Diener-Straße geparkt. Zwischen 20 und 21 Uhr erlangte der unbekannte Täter so Friseurwerkzeug von gut 200,- Euro. In beiden Fällen wurden die Ermittlungen aufgenommen.

