LPI-J: Vollgetankt ausgeliefert

Weimar (ots) - Am Donnerstagmorgen befuhr eine 36-jährige VW-Fahrerin die Damaschkestraße in Fahrtrichtung Erfurter Straße, um dort in Richtung B7 abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 61-jähriger Seat-Fahrer die Erfurter Straße stadteinwärts um in die Milchhofstraße abzubiegen. Die Frau missachtete beim Auffahren auf die Erfurter Straße die Vorfahrt des Seat, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Hierbei ...

