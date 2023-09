Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Anrufer löst größeren Polizeieinsatz aus, Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee, Sonntag, 03.09.2023, bis 20:55 Uhr

Wiesbaden (ots)

(he)Heute Abend löste ein Anrufer, welcher sich auf einer Polizeidienststelle in Frankfurt gemeldet hatte, in Wiesbaden einen größeren Polizeieinsatz aus. Eine männliche Person rief am frühen Abend auf dem Frankfurter Polizeirevier an und drohte indirekt mit der Begehung von Straftaten. Weiterhin sagte er, dass er sich auf einer in der Friedrich-Ebert-Allee in Wiesbaden befindlichen Grünanlage aufhalten würde. Nachdem die Wiesbadener Polizei über den Sachverhalt informiert worden war, wurden Einsatzkräfte verschiedener umliegender Polizeidirektionen alarmiert und nach dort entsandt. Die Feuerwehr Wiesbaden und die Stadtpolizei der Stadt Wiesbaden waren ebenfalls im Einsatz. Vor Ort wurde der Bereich um das Kongresszentrum sowie die benachbarten Grünanlagen abgesperrt und abgesucht. Dies verlief ohne jegliche Feststellung. Gegen 20:55 Uhr wurden die Einsatzmaßnahmen beendet. Die weiteren Ermittlungen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei übernommen.

