POL-WI-PvD: 230419 - 17:55 Uhr Oberursel: Zwei Menschen verletzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Wiesbaden (ots) - (dst) Seit dem frühen Abend des Donnerstag, 19. April kommt es in Oberursel-Stierstadt zu einem Einsatz der Polizei. Um 17:55 Uhr erhielt die Polizei einen Notruf wonach bei einer Auseinandersetzung ein Mann und eine Frau verletzt wurden. Der Einsatz der Polizei am Tatort dauert gegenwärtig an. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - PvD Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 ...

