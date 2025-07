POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Drogen und Waffen bei Durchsuchungsmaßnahmen beschlagnahmt

Main-Tauber-Kreis (ots) - Tauberbischofsheim: Ladendieb flüchtet - Zeugen gesucht Am Mittwochnachmittag kam es in einem Drogeriemarkt in der Pestalozziallee in Tauberbischhofsheim zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten Mann. Der Ladendiebstahl wurde gegen 16 Uhr begangen. Was der Dieb entwendet haben soll ist noch nicht abschließend geklärt. Der Täter flüchtete zunächst in Richtung des Parkplatzes eines ...

mehr