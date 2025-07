Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Motorradfahrer bei Unfall verletzt, Körperverletzung in S-Bahn und Köder mit Rasierklingen ausgelegt

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau-Bonfeld: Baumaterialien gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Baumaterialien von einer Baustelle in Bad Rappenau-Bonfeld. Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8:30 Uhr gelangten der oder die Täter über einen Bauzaun auf das Areal im Buchäckerring und transportierten diverse Baumaterialien, wie Elemente von Stabmattenzäunen, eine Stabmattentüre und Haltepfosten, ab. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Rappenau unter der Telefonnummer 07264 95900 entgegen.

Eppingen-Rohrbach: Nach Einbruch in Wohnhaus sucht die Polizei Zeugen Zwischen Freitag, 14:30 Uhr, und Dienstag, 14:30 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Eppingen-Rohrbach. Der Täter gelangte durch das Aufbrechen einer Türe ins Innere des Gebäudes im Schafbergring und durchwühlte im Anschluss die Kellerräumlichkeiten sowie Schränke und Schubladen im Erdgeschoss. Ob etwas entwendet wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950, beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Obersulm: Motorradfahrer bei Unfall verletzt Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Mittwochnachmittag bei einem Unfall bei Obersulm zu. Der 60-Jährige war gegen 16:20 Uhr mit seiner KTM auf der Kreisstraße 2128 von Obersulm-Willsbach in Richtung Dimbach unterwegs. Bei einem Überholvorgang nach einer Kurve geriet der Mann mit seiner Maschine in, auf der Gegenfahrbahn liegenden, Schotter und hierdurch ins Rutschen. Im weiteren Verlauf stürzte der Motorradfahrer und rutschte samt seinem Fahrzeug mehrere Meter über die Fahrbahn. Bei dem Sturz zog sich der 60-Jährige schwere Verletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Heilbronn: Zeugen nach Körperverletzung in S-Bahn gesucht Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einer S-Bahn in Heilbronn am Mittwochabend, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 22:30 Uhr geriet ein 25-Jähriger an der Haltestelle "Industrieplatz" mit einem 30-Jährigen in eine zunächst verbale Auseinandersetzung. Kurz darauf soll der Ältere dem Jüngeren, nun in einer S-Bahn sitzend, mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend flüchtete der Angreifer aus der Bahn in unbekannte Richtung. Der 25-Jährige musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wüstenrot: Köder mit Rasierklingen ausgelegt - Wer hat etwas gesehen? Eine unbekannte Person legte in den letzten Tagen mit Rasierklingen präparierte Wurststücke in Wüstenrot aus. Am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, fand eine Zeugin beim Spaziergang mit ihrem Hund die Köder in der Löwensteiner Straße, auf Höhe der Einmündung zum Wohngebiet "Neubruch". Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

