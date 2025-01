Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geldbörsendiebstähle in Supermärkten

Altenkirchen / Hamm (Sieg) (ots)

Am Donnerstag, 02.01.2025, kam es in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 13.15 Uhr in Altenkirchen, Bahnhofstraße, zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten unbekannte Täter einer Kundin während des Einkaufs in einem Supermarkt eine Geldbörse. Es liegen zu diesem Fall keinerlei Täterhinweise vor. Gegen 14.10 Uhr ereignete sich in einem Supermarkt in Hamm (Sieg), Marktzentrum, ein ähnlicher Vorfall. Auch hier wurde einer Kundin während des Einkaufs in einem Supermarkt eine Geldbörse entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verwickelte hierbei eine weibliche Täterin die Geschädigte in ein Gespräch und lenkte sie somit ab. Währenddessen entnahm ein männlicher Täter die Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten. Anschließend verließen die Täter den Supermarkt. Beide Personen werden als südländisch beschrieben. Die Täterin soll etwa 40 Jahre alt sein und war zur Tatzeit mit einer blauen Jeanshose, einer grünen Jacke, einer dunklen Mütze und weißen Schuhen bekleidet. Der Täter trug komplett schwarze Kleidung und eine schwarze Mütze. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise und rät, während des Einkaufs Wertgegenstände wie Geldbörsen nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Es wird empfohlen, diese in Körpernähe zu tragen.

