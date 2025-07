Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Betrunkener brüllt verfassungsfeindliche Parolen, technische Geräte aus Fahrzeug gestohlen, Gasaustritt und Autodiebstahl

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Betrunkener brüllt verfassungsfeindliche Parolen Die Polizei Heilbronn wurde am Donnerstagabend an den Platz am Bollwerksturm gerufen, da ein 52-Jähriger gegen 20 Uhr mehrfach den Hitlergruß gezeigt und verfassungsfeindliche sowie antisemitische Parolen skandiert haben soll. Er soll außerdem eine Gruppe von Passanten mit rassistischen Anfeindungen angegangen haben. Eine hinzugerufene Polizeistreife kontrollierte den Mann und stellte fest, dass er über 2,1 Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen, woraufhin der 52-Jährige die Örtlichkeit verließ. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu.

Güglingen: Technische Geräte aus Transporter gestohlen In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen Unbekannte in Güglingen hochwertige technische Geräte aus einem VW Transporter. Der Wagen stand zwischen 18 Uhr am Montagabend und 6 Uhr am Dienstagmorgen auf einem Firmenparkplatz in der Emil-Weber-Straße. Diesen Zeitraum nutzen der oder die Täter um die Scheibe der Seitentüre einzuschlagen und hydraulische Rettungsgeräte sowie weiteres Zubehör zu entwenden. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Emil-Weber-Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07135 6096 beim Polizeiposten Brackenheim zu melden.

Obersulm-Willsbach: Gasaustritt bei Bauarbeiten Bei Bauarbeiten in Obersulm-Willsbach wurde am Donnerstagabend ein Behälter mit Flüssiggas beschädigt. Zeugen hatten gegen 19:45 Uhr gemeldet, dass es im Bereich der Dimbacher Straße nach Gas riechen würde. Daraufhin wurde festgestellt, dass im Zuge von Baggerarbeiten das Ventil eines Flüssiggasbehälters beschädigt worden war, woraufhin das Gas ausströmte. Nach Messungen der Feuerwehr konnte Entwarnung gegeben werden. Es mussten keine Anwohner evakuiert werden. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Dimbacher Straße komplett gesperrt. Es wurde niemand verletzt.

Bad-Friedrichshall: Audi gestohlen - Zeugen gesucht In der Nacht auf Freitag wurde in Bad Friedrichshall ein rotes Audi Cabriolet gestohlen. Der Besitzer hatte den S5 gegen 20:30 Uhr am Donnerstagabend vor einem Wohnhaus im Theodor-Storm-Weg abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 6 Uhr nach seinem Fahrzeug sehen wollte, bemerkte er dessen Fehlen. Vermutlich haben Autodiebe das Keyless-Go System des Pkws mit technischen Hilfsmitteln überwunden und verschwanden mit dem Fahrzeug in die Nacht. Zeugen die im Tatzeitraum rund um den Theodor-Storm-Weg verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

