POL-PDNR: Sachbeschädigung an Friedhofshalle

Altenkirchen (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 08.07.2025, 13:45 Uhr bis 17:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einen im Bereich der Saynstraße in Altenkirchen parkenden Pkw an der Fahrertür und beging im Anschluß Unfallflucht. Sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: ...

