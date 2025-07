POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht in der Saynstraße

Dierdorf (ots) - Am Dienstag, 08.07.2025, um die Mittagszeit, kam es in der Breslauer Straße in Dierdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln der Haustüre in das Haus und durchsuchten dieses diese deliktstypisch. Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail ...

