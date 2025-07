POL-PDNR: Betäubungsmittelfund bei Personenkontrolle

Asbach (ots) - In der Zeit vom 04.07.2025, 19:00 Uhr und 05.07.2025 01:15 Uhr, kam es durch bislang unbekannte Täter zu einem Diebstahl von drei Anhängern mit Spezialaufbau für den Glasfaserausbau von einem Lagerplatz in Asbach. An allen drei Anhängern waren niederländische Kennzeichen angebracht. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 952 0 in Verbindung zu ...

mehr