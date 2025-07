POL-PDNR: Falsches Verhalten am Zebrastreifen in Rengsdorf

Straßenhaus (ots) - Am Nachmittag des 07.07.2025 kam es im Reiweg in Straßenhaus zu einem Tageswohnungseinbruch. Unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln einer Terrassentüre in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses und durchsuchten diese deliktstypisch. Derzeit gibt es keine Täterhinweise. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

