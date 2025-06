Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Diensthund stellt mutmaßlichen Firmeneinbrecher - Strafanzeige - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Eller - Diensthund stellt mutmaßlichen Firmeneinbrecher - Strafanzeige - Ermittlungen dauern an

Tatzeit: Montag, 09. Juni 2025, 00:30 Uhr

Ein Diensthund stellte am frühen Montagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher in einem Firmengebäude in Eller und verletzte ihn dabei. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Die Verantwortliche einer Firma am Dillenburger Weg meldete sich beim Notruf der Polizei, um einen aktuell stattfindenden Einbruch auf dem Firmengelände zu melden. Technische Sicherungseinrichtungen hatten angeschlagen und das Eindringen eines Unbefugten signalisiert. Beamtinnen und Beamte der Wache Wersten umstellten das relevante Objekt und zogen einen Diensthundeführer hinzu. Dieser ließ nach entsprechender Androhung seinen Hund unangeleint in das Gebäude. Der Hund nahm sogleich Witterung auf und konnte im Keller einen Tatverdächtigen stellen. Hierbei wurde der Mann durch einen Biss verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Rucksack des Verdächtigen fanden sich verschiedene Werkzeuge und elektronische Geräte. Mögliche Tatbeute war augenscheinlich zum Abtransport bereitgestellt. Der 44-jährige Deutsche ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell