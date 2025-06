Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 3 bei Hamminkeln - Umgestürzter Sattelzug - Fahrer schwer verletzt - Hoher Sachschaden

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 05. Juni 2025, 15:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 3 bei Hamminkeln kam ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn ab und stürzte um. Dabei verletzte er sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 49-jähriger polnischer Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der A 3 in Fahrtrichtung Arnheim. In Höhe von Hamminkeln kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Daraufhin verriss er sein Lenkrad nach links, verlor gänzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte mit seinem Gespann auf die rechte Seite. Durch den Unfall riss der Kraftstofftank der Sattelzugmaschine, wodurch mehrere hundert Liter Diesel auf die Fahrbahn und in den angrenzenden Grünbereich gelangten. Weiterhin hatte der Auflieger mehrere Tonnen Bohnen geladen, die sich quer über die Fahrbahn, den Böschungsbereich und das angrenzende Maisfeld verteilten. Der Lkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrbahn nach Arnheim wurde für die Verkehrsunfallaufnahme und die Reinigung für etwas mehr als eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr konnte danach über den linken Fahrstreifen abgeleitet werden. Es entstand ein hoher Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

