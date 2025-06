Polizei Düsseldorf

POL-D: Ludenberg - Zeuge stellt Kfz-Marder in Tiefgarage - Diebesgut aufgefunden - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 4. Juni 2025, 19:30 Uhr

Gestern Abend bemerkte ein Mann in einer Tiefgarage in Ludenberg einen Unbekannten, der sich in dem Auto des Zeugen zu schaffen machte. Der Zeuge reagierte sofort und hielt den Verdächtigen fest, als dieser versuchte zu flüchten und übergab ihn später an die eingesetzten Beamten. Der wohnungslose 30-jährige Deutsche führte ein Taschenmesser mit und hatte Diebesgut dabei, das aus einer anderen Tat stammt. Er wird dem Haftrichter vorgeführt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der Zeuge gestern Abend mit seinem Motorrad in die Tiefgarage an der Straße Am Wildpark, als er plötzlich auf einen Unbekannten aufmerksam wurde, der in dem Fahrzeug des Mannes lag. Der Zeuge forderte den Verdächtigen auf, aus dem Auto auszusteigen. In der Folge versuchte der Kriminelle zu flüchten. Der Geschädigte hielt den Mann fest, brachte ihn zu Boden und fixierte ihn, bis die Polizisten eintrafen. Der 30 Jahre alte Obdachlose ist hinreichend wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Zudem hatte er Diebesgut aus einem Diebstahl in Duisburg, ein Taschenmesser und eine geringe Menge Betäubungsmittel dabei. Er wird dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell