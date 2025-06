Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Oberbilk - Straßenbahn stößt mit Fußgänger zusammen - Minderjähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 31. Mai 2025, 15:28 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag wurde ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst und dabei so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 34-Jähriger mit seiner nostalgischen Straßenbahn als Sonderzug auf der Kruppstraße in Richtung Werdener Straße. In Höhe der Linienstraße musste der Straßenbahnfahrer verkehrsbedingt bremsen. Als er wieder anfuhr, habe er auf der dortigen Mittelinsel einen Jungen stehen sehen, der plötzlich und für ihn unerwartet einen Schritt nach vorne gemacht habe. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn und der Minderjährige stürzte zu Boden. Der 15-jährige Düsseldorfer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Straßenbahnfahrer sowie weitere Fahrgäste kamen nicht zu Schaden. Der genaue Hergang und die Unfallursache konnten vor Ort nicht abschließend geklärt werden und bedürfen weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell