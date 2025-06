Polizei Düsseldorf

POL-D: Niederkassel - Fahrzeug prallt gegen Tankstellenmast - Vier zum Teil schwer verletzte Personen - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: 01.06.2025 00:40 Uhr

In der Nacht zu Sonntag kollidierte ein Pkw aus noch nicht geklärter Ursache mit einem Tankstellenmast in Niederkassel. Die vier Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Ein 19-jähriger Düsseldorfer verlor gegen 00:40 Uhr die Kontrolle über seinen BMW, als er von der Brüsseler Straße aus kommend in die Lütticher Straße einbog. Auf nasser Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen den Lichtmast der dortigen Tankstelle. Durch die Wucht des Aufpralls deformierte sich das Fahrzeug so stark, dass sowohl der Fahrer als auch ein hinter ihm sitzender 20-jähriger Düsseldorfer von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden mussten. Die beiden Männer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Zwei weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 18 und 19 Jahren wurden leicht verletzt. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team sicherte die Spuren, dem Fahrer wurden Blutproben entnommen. Wie genau es zu dem Unfall kam, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Während der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme blieb die Lütticher Straße in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Erst gegen 5 Uhr gab die Polizei die Straße für den Verkehr wieder frei.

