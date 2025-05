Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern Nord - Streife erwischt mutmaßlichen Fahrraddieb - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Montag, 26. Mai 2025, 22:45 Uhr

Er ließ das Rad fallen und versuchte noch zu fliehen, doch die Beamten waren schneller.

Einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Mörsenbroich fiel in den Abendstunden ein polizeibekannter 25-jähriger Düsseldorfer auf, der an der Ackerstraße ein hochwertiges E-Bike schob. Da der junge Intensivtäter bereits mehrfach wegen Fahrraddiebstählen und ähnlich gelagerter Straftaten in Erscheinung getreten ist, entschieden sich die Beamten, den 25-Jährigen zu kontrollieren.

Als der den Streifenwagen erblickte, ließ er das Fahrrad fallen und lief davon. Die Polizisten konnten den Tatverdächtigen allerdings nach wenigen Metern einholen und stellen. Da der Düsseldorfer, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, nicht in der Lage war, schlüssig zu erklären, wie das Rad in seinen Besitz kommt, und er auch keinerlei Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurde er vorläufig festgenommen.

