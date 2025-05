Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 44 bei Düsseldorf - Autofahrerin nach Kollision mit Reh schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Freitag, 23. Mai 2025, 14:48 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 44 bei Düsseldorf wurde eine Frau schwer verletzt. Sie war mit ihrem Auto mit einem Reh kollidiert. Das Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Beamten der Autobahnpolizei fuhr eine 24 Jahre alte Frau aus Neuss mit ihrem VW auf dem linken Fahrstreifen der A 44 in Richtung Aachen. In Höhe der Anschlussstelle Stockum querte plötzlich ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn, prallte gegen den VW der Frau, durchschlug die Frontscheibe und blieb im Kofferraum liegen. Die 24-Jährige verlor in der Folge offensichtlich das Bewusstsein. Ihr Auto fuhr unkontrolliert weiter und touchierte mehrfach die linksseitige Schutzplanke. Ein 52 Jahre alter Mann aus Tönisvorst, der in derselben Richtung mit seinem Volvo unterwegs war, bemerkte die Situation. Er reduzierte seine Geschwindigkeit und brachte den VW durch den Einsatz seines Fahrzeugs zum Stehen. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Die 24-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr konnte im weiteren Verlauf ausgeschlossen werden. Die Richtungsfahrbahn Aachen wurde teilweise komplett gesperrt. Es entstand ein Stau von etwa 3.000 Metern.

Der Jagdausübungsberechtigte erhielt Kenntnis und kümmerte sich um das verstorbene Reh.

